Son Dakika | Fatih Terim: Derbiye yakışır bir futbol oynayarak kazandık

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, –

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Fenerbahçe'yi herhangi bir yerde yenmek Galatasaray için önemlidir. Yendiğinizde lider oluyorsanız bu da önemlidir" dedi.Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, düşündükleri senaryonun dışında maç oynanmadığını ifade ederek, "Oyunun hakimi biz olacağız, domine edeceğiz, özellikle 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye geçerken kaptıracağımız toplarda sıkıntı yaşayacağız. Bu senaryoya aykırı bir şey olmadı. Oyun anlayışımızla bize ait oyun şeklimizden ödün vermeden oynadık. Rakibimizi de yormak en büyük amacımızdı. Fenerbahçe'yi herhangi bir yerde yenmek Galatasaray için önemlidir. Yendiğinizde lider oluyorsanız bu da önemlidir. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Hepsi maçı yaşadı emeklerini verdiler. Derbiye yakışır bir futbol oynayarak kazandılar. 3 puan yerinde ve bizi lider yaptı. Çok önemli takımlara ve deplasmanlara gittik. Fenerbahçe de öyleydi Başakşehir de. Bunların hepsini geçebilmek bizi mutlu etti. Galatasaraylılara selam olsun, 3 puanı onlara gönderiyoruz" diye konuştu."KİMSENİN İÇİŞLERİ BENİ İLGİLENDİRMEZ"Fatih Terim, Fenerbahçe'nin sezon başı ve ortasında yaptığı transferlerin sorulması üzerine de, "Tabii kimsenin içişleri beni ilgilendirmez, o konuda bir şey söylemem. Saygı duyulması gerekir ya da biz kendi işimize bakalım demek gerekir. Biz kendi ekonomik durumumuza göre scout grubumuzla oyuncu arkadaşlarımızın genç olmasına dikkat ediyoruz. Mostafa da bugün attığı golle çabuk Galatasaraylı oldu. Daha iyi işler de yapacağına inanıyorum. Yarın ve sonraki gün karantina süresi bitince Gedson da gelecek" şeklinde konuştu. "DİREKT ATIŞLAR DEVAM EDECEK"Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Yeni aldığınız oyuncular da sizi mahcup etmemişse daha fazla haz duyuyorsunuz tabii. Yeni transferlerimiz doğru diye düşünüyorum, yüksek rakamlar da olmadığı için daha da mutluyum. Yönetimimiz ile birlikte bu direkt atışlar devam edecek. Müthiş çalışan, oyuncu tarayan bir oyuncu ekibimiz var. Her gün 2-3 saatimizi buna ayırıyoruz. Sportif direktör kurumunda da çok güzel bir ekip yaptık. Daha güzel sürprizlerimiz olacak ilerleyen zamanlarda" dedi."LİGİN ÜST TARAFINI DENGEYE GETİRDİK"Fatih Terim, kaybettikleri puanları topladıklarını dile getirerek, "Lider olduk ama 1 puan farkımız anormal bir derecede değil. Olması ve alınması gereken yerde, alınması gereken önemli bir galibiyet. Ligin üst tarafını dengeye getirdik. Daha çok maç var, durun bakalım ne sürprizlerle karşılaşacağız. İnşallah da karşılaşmayız ama Türkiye ligi her maçın önceden kestirilemeyeceği bir lig oldu. Büyük küçük takım kalmadı. Seyircinin de olmamasından dolayı her takım eşit. Böyle bir ortamda herkesin dikkatli olması lazım. Bakın bizim kaybettiğimiz puanlara, benim ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Galibiyet bizim için değerli oluyor" diye konuştu."SEYİRCİSİZ OYNADIĞIMIZI ZANNEDİYORUZ AMA ÖYLE DEĞİL"

Karşılaşmaların pandemiden dolayı seyircisiz oynanması gerektiğini ve bugün sahaya çıkarken takımın davetlilerden küfür yediğini vurgulayan Fatih Terim, "Bugün burada daha takım sahaya çıkarken küfür yiyor. Hocalara hakaret ediliyor. Seyircisiz oynadığımızı zannediyoruz ama öyle değil. Gerekli yerlere söylememize rağmen hiç öyle bir şey söz konusu değil. Akredite olacak sayı belli, söylüyorum, ben cezalıyken yardımcılarıma yan locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada, valiliğin de haberi var. Spor Bakanlığına da yazıldı. Biz elimizden geldiğince tespit ettik, yarın sabah avukatlarım elinden geleni yapacaktır. Oradan geçeceksin, ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mu seyircilik? Küfürleriyle, sesleriyle, görüntüleriyle hepsi bizde mevcut. Oradan herkes kabadayı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN