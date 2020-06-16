Son dakika... Fatih Terim, ameliyattan çıkan Muslera'yı ziyarete geldi Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bugün ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bugün ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da, maçın 15'inci dakikasında sakatlanan ve ayağında iki kırık meydana gelen tecrübeli kaleci Muslera, bugün ameliyat edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hasteneye gelerek yıldız kaleciyi ziyaret etti.

Kaynak: DHA