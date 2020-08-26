Son Dakika | FATİH'TEKİ YANGINDAN 2. KATTAN ATLAYARAK KURTULDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | FATİH'TEKİ YANGINDAN 2. KATTAN ATLAYARAK KURTULDU

Son dakika haberi... Fatih'te iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Son Dakika | FATİH'TEKİ YANGINDAN 2. KATTAN ATLAYARAK KURTULDU
26.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:07

Fatih'te iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı  yangın çıktı. Alevlerden kurtulmak isteyen bir kişi, binanın ikinci katından aşağı atlayarak hafif yaralandı.

Molla Gürani Mahallesi Kazganisadi Çıkmazı'nda bulunan iki katlı binanın ikinci katında saat 08.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Alevler kısa sürede tüm binayı kapladı. Alevlerden kurtulmak isteyen bir kişi binanın ikinci katından atlayarak kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri  dumandan etkilenen bir kişiyi ve binadan aşağı atlayarak kolundan yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri yanan binada inceleme yaparken, binada hasar meydana geldi. Yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Görgü tanığı Halit Rammo isimli vatandaş, "Yangın çıktı evde. Üçüncü kattan biri yukarıdan aşağıya atladı. Büyük ihtimalle elektrik kontağından çıkmış. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti" dedi.

- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dünya
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı Ekonomi
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi Magazin
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım Güncel
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi
Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Deniz Akkaya Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza İzmir Giresun Karadeniz
Şu an buradasınız: Son Dakika | FATİH'TEKİ YANGINDAN 2. KATTAN ATLAYARAK KURTULDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 10:07:52. #1.15#
title