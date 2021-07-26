Son Dakika | Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son Dakika | Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Fatih'te bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 330 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 330 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 330 gram esrar ele geçirdi. Adreste bulunan V.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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