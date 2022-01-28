Son dakika... Fatih'te tanıştığı kişiyi aynı gün öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te aynı gün tanışıp arkadaş oldukları kişiyi evinde boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, müşteki avukatları, olayın planlı bir cinayet olabileceğini iddia etti.

"Boynumda kızarıklık olduğunu biliyorum. O kızarıklık, boynumdaki zincirin ölen tarafından çekilmesi üzerine meydana gelmiştir" dedi.

Fatih'te 28 Nisan 2021 günü, parkta tanışıp arkadaş olduğu Ahmet Özkul'un evine giderek, ellerini kazak ile bağladığı ve boğarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Ercan Morkoç'un müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ercan Morkoç ve taraf avukatları hazır bulundu. Müştekiler ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan maktul Ahmet Özkul'un kardeşi ve ablası, şikayetçi olduklarını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

"Sanık azmettirilerek maktulü öldürmesi sağlanmış olabilir"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Aker Çıtak, maktulün HTS kayıtlarının dosyaya getirilmediğini belirterek, "Bizce olay münferiden aniden cereyan etmiş bir adam öldürme olayı değildir. Maktul daha önce bir iş adamının yanında çalışıyordu. Bu iş adamının bazı işlerini maktul takip ediyordu. İş adamı, bazı alacak işlerini maktule takip ettiriyordu. İş adamının ihtilaflı olduğu kişiler tarafından sanık azmettirilerek cinayet işlenmiş olabilir. Hiçbir sebep yokken maktulün bulunduğu semte gelmesi ve herhangi bir neden yokken maktulü öldürmesi, olaydan sonra maktulün evinden telefonla çıkıp gittiği halde bunu inkar etmesi normal değildir" dedi.

Müşteki avukatı, maktule ait telefonun kayıtlarını talep etti

Beyanlarının devamında ise, "Sanık Ercan Morkoç'un akrabalarından 'Morkoç' soy isimli biri, maktule ait telefonu kullanmaya başlıyor, sanık telefon kullanmıyor. Maktulün ait telefonun HTS kayıtlarının, sinyal bilgilerinin ve arama, aranma kayıtlarının celbini talep ediyoruz. Ayrıca sanığın bazı suçlardan sabıkaları da bulunmaktadır, buna da dikkat çekmek istiyoruz" diye konuştular.

"Maktulden telefon ve para almış değilim"

Tutuklu sanık Ercan Morkoç ise yaptığı savunmasında, "Maktulden telefon ve para almış değilim, çıkarken bende telefon yoktu. Hakkımda verilen adli raporda niçin herhangi bir yara, bere, direnme izinden bahsedilmemiş onu bilmiyorum ancak boynumda kızarıklık olduğunu biliyorum. O kızarıklık, boynumdaki zincirin maktul tarafından çekilmesi üzerine meydana gelmiştir" dedi.

HTS kayıtlarının olayla bir ilgisi olmadığını belirten sanık avukatı, kayıtların dosyaya katkı sağlamayacağını belirterek, olayın hayatın olağan akışında gerçekleştiğini ifade etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, mevcut delil durumu dolayısıyla sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Ercan Morkoç'un tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, müştekilerin HTS kayıtlarının celbiyle ilgili talebinin dosyaya bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddine karar verdi. Heyet, ayrıca maktulün kullandığı cep telefonunun suç tarihinden sonra kim tarafından kullanıldığının tespit edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Nisan 2021 tarihinde şüpheli Ercan Morkoç'un, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ismini bilmediği ve daha önce görüşmediği maktul Ahmet Özkul'u boğarak öldürdüğünü söylediği anlatıldı.

Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Ercan Morkoç'un çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu, bir süre yaya olarak gezindikten sonra bir parkta oturduğu, orada ismini öğrendiği Ahmet Özkul'u görerek kendisinden sigara istediği ve birlikte sohbet ettiklerini söylediği kaydedildi. Şüphelinin ifadesinin devamında, sohbet ettikleri sırada maktulün kendisine alkol içip içmediğini sorduğunu, evet şeklinde yanıt vermesinin üzerine beraber maktulün evine gittiklerini, evde alkol aldıkları sırada aralarındaki bir mesele dolayısıyla laf dalaşı ile kavga etmeye başladıklarını, maktulün mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı alarak kendisine saplamaya çalışmasının üzerine kendisini savunmak amacıyla boynuna sarılarak maktulü boğmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

İddianamede yer alan şüphelinin ifadesinin devamında, bir süre sonra maktulün hareketsiz kaldığını, öldüğünü anlamadığını, tekrar kendisine saldırmasını önlemek için ellerini orada bulunan bir kazakla bağladığını ve kapıyı kilitleyerek evden ayrıldığını söylediği kaydedildi. İddianamede şüpheli Ercan Morkoç'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa