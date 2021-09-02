Son dakika! Fatih'te polis yelekli gaspçıların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Fatih'te polis yelekli gaspçıların yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Fatih'teki bir altın toptancısına sahte arama izniyle giren 1 polis memuru ve beraberindeki 4 şüphelinin gerçekleştirdiği gasp girişimine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fatih'te polis yelekli gaspçıların yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'teki bir altın toptancısına sahte arama izniyle giren 1 polis memuru ve beraberindeki 4 şüphelinin gerçekleştirdiği gasp girişimine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İş yeri çalışanını silahla yaralayan şüphelilerin yaşattığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 19 Mayıs günü Fatih Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan altın toptancısında gerçekleşmişti. İddiaya göre, Başakşehir ilçesinde görevli polis memuru A.D. ve beraberindeki 4 şüpheli iş hanına girdi. Polis yeleklerini giyen şüpheliler ellerine eldivenlerini taktı.

İş hanının 1'inci katında bulunan altın toptancısının kapısını çalarak, çalışanlara sahte arama iznini gösterdi. Şüphelilerin gösterdiği sahte arama iznine inanmayan çalışanlardan biri gasp girişimini fark etti. Şüphelilerden Ş.K., yanında bulunan tabancayı ateşleyerek iş yeri çalışanı İbrahim İ.'yi bacağından yaraladı. Yaşanan olayın ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Gasp çetesi yakalandı

Polis ekipleri, iş yeri çalışanları tarafından yakalanan şüpheli polis memuru A.D.'yi gözaltına aldı. İş yerinden kaçmayı başaran Ş.K. bir sokak ilerideki otoparka gizlenirken bulundu. Çok geçmeden diğer 3 şüpheli de polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Altın toptancısında yaşanan dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, iş hanına giren şüphelilerin polis yeleklerini giydiği anlar görülüyor. Altın toptancısı çalışanlarının şüphelilerle tartışması ve İbrahim İ.'nin yaralandığı anlar kameralara yansıyor. Daha sonra şüpheliler hızla iş hanından dışarı çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez