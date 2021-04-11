Son dakika haberleri! Fatih'te polis ekipleri denetim yaptı

Son dakika gelişmesine göre FATİH'te polis ekipleri, koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerleri ile halkın hafta içi yoğun olduğu meydan ve sahillerde denetim yaptı.