Son dakika! FATİH'TE MÜZİKHOLDE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI Son dakika haberleri: FATİH'te bir müzikholde eğlenen 3 müşteri, çalışanlarla kavga etti.

FATİH'te bir müzikholde eğlenen 3 müşteri, çalışanlarla kavga etti. Müzikholden ayrıldıktan sonra pompalı tüfek ve silahla geri dönen grup, müzikhol çalışanları ile silahlı kavgaya girdi. Olayda, 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken, mekan sahipleri gözaltına alındı.

Olay, Aksaray Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, dün akşam Yenikapı Kumsalı Sokağı'ndaki bir müzikhole eğlenmeye geldi. Gece boyunca eğlenen 3 müşteri, sabah saatlerinde mekan sahipleri ve çalışanları ile henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tartışma sonrası grup mekandan ayrıldı.

POMPALI TÜFEK VE SİLAHLA GERİ DÖNDÜLER

Mekandan ayrılan 3 kişi bir süre sonra pompalı tüfek ve silahla geri geldi. Müzikholün önüne gelen grup, mekanın sahibi ile çalışanlara pompalı tüfek ve silahla ateş açtı. Bu sırada mekanda bulunan bir kişi de ateş eden gruba silahla karşılık verdi. Müzikholden silahla ateş açan kişi, dışarıdan mekana ateş eden 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası, sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri de mekan çevresinde güvenlik önlemi alarak, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler mekan ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Olay yerinde, mekana ateş açanların kullandığı silah ve pompalı tüfek ile çok sayıda boş kovan bulunması dikkat çekti. Polis, çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Polisin çalışması sonrası mekan kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA