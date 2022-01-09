Son dakika: Fatih'te köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Fatih'te köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Fatih'te köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Fatih'te sokak köpeğine şiddet uyguladığı iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te sokak köpeğine şiddet uyguladığı iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta bugün saat 13.30 sıralarında sokakta yaşayan bir köpeğe şiddet uygulandığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şiddete uğrayan köpek ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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