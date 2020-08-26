Son Dakika: Fatih'te iki katlı bina çıkan yangında küle döndü
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Son Dakika: Fatih'te iki katlı bina çıkan yangında küle döndü

Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, binayı küle çevirdi.

Son Dakika: Fatih'te iki katlı bina çıkan yangında küle döndü
26.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:37

İstanbul Fatih'te 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, binayı küle çevirdi. Yangında bir kişi 2. katın penceresinden atlayarak yaralı olarak kurtuldu.

Yangın, Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Çıkmazı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Birinci katta çıkan yangında alevler kısa sürede bütün binayı sardı. İkinci katta oturan bir apartman sakini alevlerden kurtulmak için pencereden aşağı atladı. Kişi kolundan ve sırtından yaralandı. Yangında kendi imkanlarıyla kurtulan bir kişi de dumandan etkilendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. 112 görevlileri de dumandan etkilenen ve yaralanan kişileri ambulansla hastaneye götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"İkinci katın penceresinden aşağı atladı"

Olay anını anlatan Halit Rahmo, "Sokağa girdiğimizde yangını gördük. Arkadaşımın dediğine göre yangın elektrikten çıkmış. Binada 3 kişi vardı. Evde bir erkek, bir kadın vardı. Üst katta da bir erkek yaşıyordu. 2 kişi ambulansa bindirildi" diye konuştu. Binanın ikinci katından birinin atladığını ifade eden Rahmo, "Alt katta yangın çıkınca ikinci katın penceresinden aşağı atladı. Belinden ve kolundan yaralandı. Üstü çıplaktı" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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