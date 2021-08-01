Son Dakika | Fatih'te hurdalık alanda yangın çıktı (2)
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Son Dakika | Fatih'te hurdalık alanda yangın çıktı (2)

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Fatih'te hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fatih'te hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yesarizade Caddesi'ndeki hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, hurdalık alanın yanındaki binalara da sirayet ederken, binadakiler tahliye edildi. Yangın nedeniyle oluşan patlamanın etkisiyle caddedeki bazı binaların camları kırıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son Dakika | Fatih'te hurdalık alanda yangın çıktı (2)
Son Dakika | Fatih'te hurdalık alanda yangın çıktı (2)
Son Dakika | Fatih'te hurdalık alanda yangın çıktı (2)
Son Dakika | Fatih'te hurdalık alanda yangın çıktı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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Son Dakika | Fatih'te hurdalık alanda yangın çıktı (2) - Haberler
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