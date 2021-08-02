Son dakika... Fatih'te havaya rastgele ateş eden şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Fatih'te havaya rastgele ateş eden şüpheli yakalandı

Son dakika... Fatih'te havaya rastgele ateş eden şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Fatih'te psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen ve havaya rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen ve havaya rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Ümit A., Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki evinden çocuklarını dışarı çıkardıktan sonra pompalı tüfek ve tabanca kullanarak camdan havaya rastgele ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Özel harekat polisleri, eve girerek şüpheli Ümit A'yı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Diana Spencer Sevda Erginci
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Fatih'te havaya rastgele ateş eden şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 23:13:29. #1.15#

title