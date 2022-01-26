Son dakika: Fatih'te bir binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Fatih'te bir binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Mahallesi Bayraktar Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekiler, zillere basarak bina sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika: Fatih'te bir binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Fatih'te bir binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Fatih'te bir binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title