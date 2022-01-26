Son dakika: Fatih'te bir binada çıkan yangın söndürüldü

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Mahallesi Bayraktar Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekiler, zillere basarak bina sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.