Fatih'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Fatih'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

08.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:36

Fatih'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Fatih'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Musandıra Sokak'taki 5 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerince, binada yaşayan kişiler tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Ailesiyle oturduğu evde yangın çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Fatih'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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