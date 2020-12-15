Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi
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Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi

15.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 01:19

Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi Fatit'te bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan üç şahıstan biri bacağından vurularak yakalandı.

Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi

İSTANBUL - Fatit'te bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan üç şahıstan biri bacağından vurularak yakalandı.

Olay bu akşam 23.00 sıralarında Fatih Aksaray Küçük Langa caddesinde yaşandı. Sokakta devriye gezen bekçi ekipleri şüphelendikleri üç şahsı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheli şahıslar bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ve bekçilere ateş açtı. Bekçiler de silahlı saldırıya karşılık verdi. Bir kişi bacağında vurularak etkisiz hale getirildi. Vurulan kişinin üzerinden 2 adet silah ve bir miktar ziynet eşyası çıktı. Diğer iki şüpheli şahıs ise ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yerde bulunan silah ve boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı. Kaçan iki kişini yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi
Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi
Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi
Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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