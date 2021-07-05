Son Dakika | FATİH'TE AFGANİSTAN UYRUKLU KİŞİLERİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

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Son Dakika | FATİH'TE AFGANİSTAN UYRUKLU KİŞİLERİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Son Dakika | FATİH'TE AFGANİSTAN UYRUKLU KİŞİLERİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Fatih'te birlikte yaşayan Afganistan uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih'te birlikte yaşayan Afganistan uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Kanlar içerisinde yerde yatan kişiye çevredekilerin yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen Cumartesi saat 15.00 sıralarında, Seyit Ömer Mahallesi Hacı Yusuf Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre; aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesinin ardından yaşanan arbedede 3 kişi bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise hızla uzaklaştığı öğrenildi. Bıçaklanan kişilerden biri bulunduğu yerde hayatını kaybederken, ağır yaralı kişi dışarıya çıkarak kendini sokak üzerine bıraktı. Kanlar içerisinde yerde yatan yaralıyı gören komşuları, yardıma koştu. İhbar üzerine  olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin yerde yatan yaralıya müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde kavgaya karışan kişilerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı kişilerden biri hastanede hayatını kaybederken, diğer kişi ise yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışması sürüyor.

"KALBİNE TAMPON KOYDUK" 

Mahalle sakini Serhat Çetin, "Arkadaşla ile birlikte yardımcı olmaya çalıştık. Kalbine tampon koyduk. İçeride biri daha olduğunu söylediler. Ölü halde çıkardılar. Bir tane de köşede kalçasından yaralı halde biri yatıyordu. Ambulans geldi. 2 kişi hayatını kaybetti. Bunlar Afganistan uyruklu. Bunlar, sabaha kadar sokakta oturuyorlardı. Ev sahibine birkaç kez ikazda bulunduk. Ev sahibi de parasına bakıyor.  Ne olmuşsa içeride olmuş" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | FATİH'TE AFGANİSTAN UYRUKLU KİŞİLERİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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