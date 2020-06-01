Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da
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Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da

Son dakika güncel haberi... KARADENİZ'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'a ulaştı.

Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da
01.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:06

KARADENİZ'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'a ulaştı. Törenle karşılanan ve sökülen parçaları limanda hazırlanan özel vinçle monte edilecek gemi, ilk sondaja 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'e açılmak için Haydarpaşa Limanı'nda yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıkların tamamlanmasının ardından 29 Mayıs'ta İstanbul'dan uğurlandı. Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Gemi bugün öğle saatlerinde Trabzon'a ulaştı. Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Liman Başkanı Muzaffer Ermiş ve beraberindekiler, botla açıldıkları denizde Türk bayraklarını sallayarak, gemiyi karşıladı. Trabzon Liman Başkanlığı'na ait gemiler siren ve hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı. Sondaj gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacak Trabzon Limanı'na demirleyecek.Sökülen parçaları limanda hazırlanan özel vinçle monte edilecek gemi, ilk sondaja 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak Fatih Sondaj Gemisi, deniz derinliği 2, sondaj derinliği ise yaklaşık 4 bin metrede arama faaliyeti yapacak. 


Kaynak: DHA

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