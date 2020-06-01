Son dakika! Fatih Sondaj Gemisi Trabzon'da
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Son dakika! Fatih Sondaj Gemisi Trabzon'da

Son dakika gelişmesine göre Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 29 Mayıs günü İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi'nin bugün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi.

Son dakika! Fatih Sondaj Gemisi Trabzon'da
01.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:59

Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 29 Mayıs günü İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi'nin bugün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi. Mehter marşları ve 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü ile karşılanan gemi, limana giriş yapacağı Perşembe gününe kadar Trabzon açıklarında demirli vaziyette bekleyecek.

Fatih Sondaj Gemisi için bugün Trabzon'a gelişi münasebetiyle denizde bir karşılama töreni düzenlendi. Sahil Güvenlik gemileri ve 6 römorkör eşliğinde sirenlerle, mehter marşları ve 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü ile açıkta karşılanan gemiye megafonla Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'un fethinin üzerinden geçen 559 yıla atıfta bulunarak "Fatih 599 yıl sonra Trabzon'a hoş geldin" diyerek seslendi. Fatih Sondaj Gemisi personeli de karşılamayı güverteden izlerken, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler de gemiyi Sahil Güvenlik botundan selamladılar.

Perşembe gününe kadar açıkta bekleyeceği bildirilen Fatih Sondaj Gemisi üzerine kurulacak platformların Trabzon Limanı'na getirilmesinin ardından limana girecek. Platformun Fatih Sondaj Gemisi'ne kurulumunu sağlayacak 165 metre yüksekliğindeki dev vinç de hazır hale getirilirken, yüksekliği ile Trabzon Havalimanı'na inecek uçakların rotasını değiştirecek olan vinç ile boğazlardan sondaj gemisinin geçmesi için sökülen kule Trabzon Limanı'nda monte edilecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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