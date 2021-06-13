Son Dakika | Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti
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Son Dakika | Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti

Son Dakika | Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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