İSTANBUL (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah bu divanımız, İstanbul ve bütün Türkiye'de Milli Görüş sancağını, Yeniden Refah sancağını layık olduğu yere taşımamıza vesile olsun." dedi.

Erbakan, partisinin Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İstanbul İl Divan Toplantısında yaptığı konuşmada, Milli Görüş çatısı altında hizmet etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul il ve ilçe teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Erbakan, genci ve yaşlısıyla herkesi bağrına bastığını ifade ederek, "İnşallah bu divanımız, İstanbul ve bütün Türkiye'de Milli Görüş sancağını, Yeniden Refah sancağını layık olduğu yere taşımamıza vesile olsun. " dedi

Türkiye'de Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önderliğinde büyük bir destan yazıldığını ifade edem Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu destan yazılırken Erbakan Hoca'mız, 'Biz tarih boyunca millet olarak bütün büyük zaferlerimizi topumuz, tankımız, tüfeğimiz ve paramız, düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Tarih boyunca bütün zaferlerimizi iman gücümüz ile kazandık.' derdi. Milli Görüşçülerin 7'den 70'e ezbere bildiği Erbakan Hoca'mızın bu muazzam tespitini, tekrar etme nedenim ise tarihimizde olduğu gibi birinci 40 yıl destanının yazılmasında da aynı faktör rol oynadı. Erbakan Hoca'mızın yazdığı destana bizzat kendi ifadesiyle 'Siz bize oy vermediniz biz sizi kurtarmak için o oyları tırnaklarımızla sökerek aldık.' dedi. Gerçekten de tırnaklarla söküp alma meselesi imanla, inançla, azimle, ihlasla, samimiyetle gerçekleşti. Birinci 40 yılda medya, para, holding ve dış güçlerin desteğiyle, hazine yardımıyla, iktidar gücüyle, belli kesimlerin estirdiği rüzgarlarla, cilalayıp parlatmalarla o zaferler kazanılmadı, bilakis iman, inanç, ihlas, samimiyet, gayret ile kazanıldı."

İkinci 40 yılda da Yeniden Refah Partisi olarak ilk günden itibaren dış güçlerle anlaşarak ve kapalı kapılar arkasında söz verip-alarak yola çıkmadıklarını belirten Erbakan, "Biz bu yola çıkarken önce Allah'a sonra da bu aziz millete güveniyoruz." dedi.

Erbakan, Milli Görüş'ün sancağını taşıyan Yeniden Refah Partisi olarak birinci 40 yıldan sonra ikinci 40 yılda yapılacakları anlattı.

Fatih Erbakan, Divan toplantısının ardından Şirinevler Mahmutbey Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.