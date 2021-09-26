Son Dakika | Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan Toplantısına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan Toplantısına katıldı

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
Son Dakika | Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan Toplantısına katıldı

Son dakika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah bu divanımız, İstanbul ve bütün Türkiye'de Milli Görüş sancağını, Yeniden Refah sancağını layık olduğu yere taşımamıza vesile olsun." dedi.

İSTANBUL (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah bu divanımız, İstanbul ve bütün Türkiye'de Milli Görüş sancağını, Yeniden Refah sancağını layık olduğu yere taşımamıza vesile olsun." dedi.

Erbakan, partisinin Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İstanbul İl Divan Toplantısında yaptığı konuşmada, Milli Görüş çatısı altında hizmet etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul il ve ilçe teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Erbakan, genci ve yaşlısıyla herkesi bağrına bastığını ifade ederek, "İnşallah bu divanımız, İstanbul ve bütün Türkiye'de Milli Görüş sancağını, Yeniden Refah sancağını layık olduğu yere taşımamıza vesile olsun. " dedi

Türkiye'de Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önderliğinde büyük bir destan yazıldığını ifade edem Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu destan yazılırken Erbakan Hoca'mız, 'Biz tarih boyunca millet olarak bütün büyük zaferlerimizi topumuz, tankımız, tüfeğimiz ve paramız, düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Tarih boyunca bütün zaferlerimizi iman gücümüz ile kazandık.' derdi. Milli Görüşçülerin 7'den 70'e ezbere bildiği Erbakan Hoca'mızın bu muazzam tespitini, tekrar etme nedenim ise tarihimizde olduğu gibi birinci 40 yıl destanının yazılmasında da aynı faktör rol oynadı. Erbakan Hoca'mızın yazdığı destana bizzat kendi ifadesiyle 'Siz bize oy vermediniz biz sizi kurtarmak için o oyları tırnaklarımızla sökerek aldık.' dedi. Gerçekten de tırnaklarla söküp alma meselesi imanla, inançla, azimle, ihlasla, samimiyetle gerçekleşti. Birinci 40 yılda medya, para, holding ve dış güçlerin desteğiyle, hazine yardımıyla, iktidar gücüyle, belli kesimlerin estirdiği rüzgarlarla, cilalayıp parlatmalarla o zaferler kazanılmadı, bilakis iman, inanç, ihlas, samimiyet, gayret ile kazanıldı."

İkinci 40 yılda da Yeniden Refah Partisi olarak ilk günden itibaren dış güçlerle anlaşarak ve kapalı kapılar arkasında söz verip-alarak yola çıkmadıklarını belirten Erbakan, "Biz bu yola çıkarken önce Allah'a sonra da bu aziz millete güveniyoruz." dedi.

Erbakan, Milli Görüş'ün sancağını taşıyan Yeniden Refah Partisi olarak birinci 40 yıldan sonra ikinci 40 yılda yapılacakları anlattı.

Fatih Erbakan, Divan toplantısının ardından Şirinevler Mahmutbey Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Son Dakika | Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan Toplantısına katıldı

Son Dakika | Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan Toplantısına katıldı

Son Dakika | Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan Toplantısına katıldı

Son Dakika | Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan Toplantısına katıldı

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (3)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,...

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Adnan Menderes Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Tanem Sivar Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Gökhan Töre Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan Toplantısına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 14:43:00. #1.17#