Fatih Erbakan İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılmasını istedi
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Fatih Erbakan İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılmasını istedi

15.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:50
Fatih Erbakan İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılmasını istedi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ABD'nin yaptırım kararına karşı İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılmasını istedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ABD'nin yaptırım kararına karşı İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılmasını istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD'nin yaptırım kararı almasına parti olarak şaşırmadıklarını belirtti. Erbakan, "sözde müttefik" olan ABD'nin bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirterek, "ABD'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'ye karşı uyguladığı ambargo karşısında Erbakan Hocamızın İncirlik Üssü'nü kapatması son derece önemlidir. Benzer şekilde, 54. Hükümet'in Başbakanı Erbakan Hocamız'ın 'Çekiç Güç'ün faaliyetlerine son vermesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Erbakan, Türkiye'nin yine benzer bir karşılık vermesi gerektiğini kaydederek İncirlik ve Kürecik Üssü'nün kapatılması çağrısında bulundu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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