Son Dakika | Fatih Erbakan: Çözüm katma değerli ürün üretmek

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asıl çözüm; uzmanların da ifade ettiği gibi katma değerli ürün üretmek ve ihraç etmektir. Bir ürün üretirken de üretimde yüzde 82 oranında ithalata bağımlılığı azaltmak ve ortadan kaldırmaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, genel merkezde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erbakan, "Ülkemizin ekonomi alanındaki kronik yapısal problemleri nedeniyle yani, yerli-milli üretim ve ihracatımızın yeterli olmaması nedeniyle katma değerli ürün üretimimiz ve ihracatımız olmaması nedeniyle bir diğer deyişle yıllardır sürdürülen borç-faiz-beton-çimento ekonomisi yüzünden, doğal olarak döviz kurları 2021 yılında patladı. Yeni yıla zamlarla girişimiz bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Elektriğe konutta yüzde 50 ile yüzde 130 zam. Doğal gaza konutta yüzde 25, sanayide yüzde 50 zam. Akaryakıta zam. 'Zam, vergi, borç, faiz ekonomisi' diye yıllardır söylüyoruz. Maalesef iktidarın anlayışı değişmiyor, gelir kaynakları değişmiyor" dedi.