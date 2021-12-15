Son Dakika | Faslı ödüllü gezgin, belgeseli için bisikletiyle Mardin'e geldi

MARDİN (DHA) - BİSİKLET ve kaykay ile 4 yılda 24 ülke gezen Faslı Othmane Zolati (27), keşfetmek istediği Türkiye ile ilgili belgesel çekmek için Mardin'e geldi. 'Afrika ve Ben' belgeseliyle 2018 Fas Macera Film Festivali'nde 'yılın maceracısı' seçilen Zolati, bisikletiyle geldiği kentte hem tarihi yerleri gezdi hem de belgeseli için kayıt aldı.

Mardin'e bisikletle gelen Othmane Zolati, hazırladığı yeni belgeseli için çalışmalarına başladı. Belgeselini iki ayrı bölümden yapmayı düşündüğünü söyleyen Zolati, kentin farklı kültür ve çeşitliliği konusunda bir belgesel çalışması yürüttüğünü söyledi. Mezopotamya'nın bu bölgesini okuduğu kitaplardan öğrendiğini belirten Zolati, muhteşem bir yer keşfettiğini belirterek, şunları söyledi:

Mardin'e geldikten sonra çalışmalarına başladığını ve keşfetmeye devam ettiğini belirten Zolati, "İnsanların hikayelerini dinliyorum ve daha fazla bilgi alıyorum. Buna gerçekten hayran kaldım. Bu şehir, sahip olduğu tüm çeşitlilik, farklı kabileler, Kürtler, Türkler, Araplar, Hıristiyanlar hepsinin bir arada barış içinde yaşamasıyla beni şaşırttı. Doğa insanı olduğum için ve bazen doğada tek başıma olmayı sevdiğim için bisiklete binmeyi çok severdim. Türkiye'nin bu yakasında Erzurum, Ağrı, Kars, Ağrı Dağı, Şırnak, boş yollarda tek başıma bisiklet sürüyordum, etrafımda hiçbir şey yoktu, harika bir andı. İnsanlarla birlikte olmayı ve hikaye araştırmayı da seviyorum. Buradakilerin misafirperverliği gerçekten harikaydı" dedi.