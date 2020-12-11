Son dakika: Faslı aktivistlerden, "Batı Sahra'ya karşılık İsrail'le normalleşme" kararına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Faslı aktivistlerden, "Batı Sahra'ya karşılık İsrail'le normalleşme" kararına tepki

11.12.2020 02:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 02:18
Son dakika: Faslı aktivistlerden,

Son dakika habere göre Faslı aktivistler, ABD'nin Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanımasıyla eş zamanlı olarak İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi kararı alınmasına tepki gösterdi.

Faslı aktivistler, ABD'nin Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanımasıyla eş zamanlı olarak İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi kararı alınmasına tepki gösterdi.

Normalleşme Karşıtı Fas Gözlemevi Başkanı Ahmed Viyehman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'le normalleşmeye karşı olduklarını ve Batı Sahra'nın Fas toprağı olduğunu teyit etmesi için kimseye ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Viyehman, "Batı Sahra'daki Fas egemenliği konusunda Siyonistlerin nasihatine ve desteğine muhtaç değiliz." dedi.

Gözlemevi'nin Genel Sekreteri Aziz Hennavi ise "Fas halkının, Batı Sahra'ya karşılık İsrail'le normalleşmeyi kabul etmesinin mümkün olmadığını" ifade etti ve bunu "siyasi saçmalık" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesi düzeyinde ise tek ülke oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

Son Dakika | İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 32 yaralı
Son Dakika | İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 32 yaralı
İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Faslı aktivistlerden, "Batı Sahra'ya karşılık İsrail'le normalleşme" kararına tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 02:18:58. #1.14#
title