Son Dakika | Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketinden Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına tepki Açıklaması
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Son Dakika | Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketinden Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına tepki Açıklaması

Son Dakika | Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketinden Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Fas'taki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları "demokratik tecrübeye yapılmış açık bir darbe" olarak nitelendirdi.

Fas'taki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları "demokratik tecrübeye yapılmış açık bir darbe" olarak nitelendirdi.

Hareketin Dış İlişkiler Sorumlusu Muhammed Hamdavi sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in parlamentonun faaliyetlerini dondurması ve hükümeti görevden alması devrim anayasasına aykırı bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Hamdavi, şöyle devam etti:

"Kararlar, demokratik tecrübeye yapılmış açık bir darbedir. Tüm Tunus güçlerine ve halkına daha önce yıktıkları diktatör çağına geri dönmemeleri adına duruma karşı çıkma çağrısında bulunuyoruz."

Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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