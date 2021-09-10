Son dakika: Fas'ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Fas'ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Son dakika: Fas'ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Son dakika haberlerine göre Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 sandalye kazanarak ipi göğüsleyen Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), yerel seçimlerde de birinci oldu.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 sandalye kazanarak ipi göğüsleyen Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), yerel seçimlerde de birinci oldu.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre RNI'nın 9 bin 995 sandalye kazanarak yerel seçimlerin galibi olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Asalet ve Çağdaşlık Partisi 6 bin 210, İstiklal Partisi 5 bin 600, Sosyalist Birlik Partisi 2 bin 415, Halk Hareketi 2 bin 253, Anayasal Birlik Partisi 1626, İlerleme ve Sosyalizm Partisi 1532, Adalet ve Kalkınma Partisi 777 ve diğer partiler toplam 1525 sandalye kazandı.

Bakanlıktan gece geç saatlerde yapılan yazılı açıklamada, RNI'nın 102 sandalyeyle genel seçimlerin galibi olurken, Asalet ve Çağdaşlık Partisinin 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisinin 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldığı belirtilmişti.

Meclis'e 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik Partisi'nin dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi'nin beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm Partisi'nin altıncı sıraya yerleştiği aktarılmıştı.

Meclis'te 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilediği ifade edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre geriye kalan 10 sandalyeyi diğer partiler kazandı.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! ESENYURT'TA YOL KAVGASI;  BALTAYLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri! ESENYURT'TA YOL KAVGASI;  BALTAYLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

 MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı

MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı

 Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Derya Şensoy Haluk Levent
Spor Diego Marcao Ozan Tufan Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tanju Özcan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Fas'ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:11:46. #1.17#