Son dakika! Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerin gösterisine yapılan polis müdahalesinde yaralanma ve gözaltılar yaşandı

Son dakika gündem haberi: Fas'ta güvenlik güçlerinin sözleşmeli öğretmenlerin düzenlediği gösteriye müdahalesinde eylemcilerden yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.

Fas'ta güvenlik güçlerinin sözleşmeli öğretmenlerin düzenlediği gösteriye müdahalesinde eylemcilerden yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.

Sözleşmeli Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu'nun çağrısıyla Başkent Rabat'ta bir araya gelen yüzlerce sözleşmeli öğretmen, kadroya alınma talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericiler, daha önce gözaltına alınan meslektaşlarının serbest bırakılmasını isteyerek sloganlar attı.

Gösteriye güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu bazı öğretmenler yaralanırken, bazı öğretmenler gözaltına alındı.

Sözleşmeli Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu, dün düzenlenen benzer gösterinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale ederek 19 öğretmeni gözaltına aldığını duyurmuştu.

Rabat Valiliği de pazar günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde gösterilerin engellendiğini açıklamıştı.

Sözleşmeli öğretmenler, 14 Mart'tan bu yana kadroya alınma talebiyle Rabat'ta gösteri düzenliyor.

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, öğretmenlerin düzenlediği gösteriyi dağıtmak için kullandığı gücün yavaş yavaş şiddete dönüştüğünü ifade etmiş, barışçıl gösteri de dahil olmak üzere kamu özgürlüklerinin korunması çağrısında bulunmuştu.

Fas hükümeti, 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kurumlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu.

Sözleşmeli personel, emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup