Son dakika! Fas'ta Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi
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Son dakika! Fas'ta Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi

04.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:07
Son dakika! Fas'ta Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi

Son dakika haberler: Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 82 can kaybı ve 5 bin 745 kişide virüs tespit edilmesiyle günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 82 can kaybı ve 5 bin 745 kişide virüs tespit edilmesiyle günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişi daha yaşamını yitirdi böylece toplam can kaybı 3 bin 982'ye yükseldi.

Ülkede 5 bin 745 kişinin enfekte olmasıyla toplam vaka sayısı 235 bin 310'a çıktı.

Bakanlık açıklamasında 3 bin 977 kişinin sağlığına kavuştuğu böylece iyileşen kişi sayısının 193 bin 886'ya ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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