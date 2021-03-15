Son dakika! Fas'ta Ahbar el-Yevm gazetesi, "hükümetin baskısını gerekçe göstererek" yayımını durdurdu

Son dakika haberi... Fas'ta, Media 21 şirketi, "ülke yönetiminin reklam verilmesine engel olması, mali destekten mahrum etmesi ve bazı gazetecileri gözaltına alması" sebebiyle bünyesindeki günlük Ahbar el-Yevm gazetesinin artık çıkarılmayacağını duyurdu.

Fas'ta, Media 21 şirketi, "ülke yönetiminin reklam verilmesine engel olması, mali destekten mahrum etmesi ve bazı gazetecileri gözaltına alması" sebebiyle bünyesindeki günlük Ahbar el-Yevm gazetesinin artık çıkarılmayacağını duyurdu.

Şirket, yaptığı yazılı açıklamada, özgür ve bağımsız basına verdiği katkılarla geçen 14 yılın ardından gazetenin yayımdan çekilmesinin üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Açıklamada, gazeteye reklam verilmesine engel olunmakla baskı yapıldığı ayrıca hükümetin gazeteyi mali destekten mahrum bıraktığı vurgulandı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Buişrin, Şubat 2018'de, "insan ticareti, cinsel taciz, cinsel sömürü amaçlı nüfuz ve teşhirle tehdit" suçlarından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılmış, ardından gelen süreçte 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yazı İşleri Müdürü Suleyman er-Reysuni ile daha sonra Kraliyet affıyla serbest bırakılan gazeteci Hacer er-Reysuni ve gazete yönetiminden Afaf Bernani de hapse atılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup