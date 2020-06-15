Son dakika! Fas Kralı 6. Muhammed kalp ameliyatı oldu Son dakika güncel haberi... Fas Kralı 6. Muhammed, 2. kez başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi.

Fas Kralı 6. Muhammed, 2. kez başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi. Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, 57 yaşındaki kralın sağlık ekibinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı Hastanesi'nde ritim bozukluğu dolayısıyla dün 6. Muhammed'e kalp ameliyatı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve kalp ritminin normale döndüğü ifade edildi. Kral 6. Muhammed, Şubat 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te yine aynı nedenlerle bir kalp ameliyatı geçirmişti. Kaynak: AA