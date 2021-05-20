Son dakika! Fas Dışişleri Bakanı Burita: "İspanya'nın söylemleri ve tutumlarındaki tutarsızlık kabul edilemez"
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Son dakika! Fas Dışişleri Bakanı Burita: "İspanya'nın söylemleri ve tutumlarındaki tutarsızlık kabul edilemez"

Son dakika! Fas Dışişleri Bakanı Burita: 'İspanya'nın söylemleri ve tutumlarındaki tutarsızlık kabul edilemez'
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin İspanya ile yaşadığı krizin asıl sebebinin Madrid yönetiminin Polisario lideri İbrahim Gali'yi sahte pasaportla ülkesine kabul etmesi olduğunu söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin İspanya ile yaşadığı krizin asıl sebebinin Madrid yönetiminin Polisario lideri İbrahim Gali'yi sahte pasaportla ülkesine kabul etmesi olduğunu söyledi.

Burita, İspanya ile yaşanan kriz hakkında Fas resmi ajansı MAP'a açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki krizin asıl nedeninin "ayrılıkçıların liderinin sahte pasaportla" İspanya'ya kabul edilmesi olduğunu belirten Burita, "İspanya'nın söylemleri ve tutumlarındaki tutarsızlık kabul edilemez." dedi.

Burita, "İspanya'nın dünkü Fas ve bugünkü Fas'ın farklı olduğunu fark etmesi gerekiyor. Madrid hükümetinin bakış açısını yenilemesi lazım." ifadelerini kullandı.

İspanya basınının Fas'ı hedef alan haberine de değinen Burita, "yalan haberlerin" krizin gerçek nedenini gizleyemeyeceğini vurguladı.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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