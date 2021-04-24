(SON DAKİKA) Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer gözaltına mı alındı? Kırmızı bültenle mi aranıyor?
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(SON DAKİKA) Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer gözaltına mı alındı? Kırmızı bültenle mi aranıyor?

(SON DAKİKA) Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer gözaltına mı alındı? Kırmızı bültenle mi aranıyor?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Son Dakika; Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kaldığı otelin yeri tespit edilip operasyon yapıldığı fakat yapılan operasyonda Özer'in otelden kaçtığı ifade edildi. Bunun ardından gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer kırmızı bültenle mi aranıyor? Son dakika gelişmeleri sizlerle...

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakanlandı mı? Faruk Fatih Özer gözaltına alındı mı? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi fakat kaçtığı duyuruldu. Bunun ardından vatandaşlar Faruk Fatih Özer ile ilgili son dakika haberlerini merak etti. Peki, Faruk Fatih Özer yakalandı mı, aranıyor mu?

FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Açıklamada, Özer'in yeri tespit edilerek kaldığı otele operasyon yapıldığını ancak otelden kaçtığı belirtildi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun ile yurt dışına kaçması ekonomi gündemini oldukça meşgul etti. Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmasının ardından Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Haber Global'in haberine göre; Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yeri tespit edilerek kaldığı otele operasyon yapıldığını ancak otelden kaçtığı belirtildi.

(SON DAKİKA) Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer gözaltına mı alındı? Kırmızı bültenle mi aranıyor?

FARUK FATİH ÖZER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN Mİ ÇIKARILDI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denildi.

31 MİLYON LİRASINA EL KONULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına da el konulduğunu açıkladı.

ŞU ANA KADAR 65 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 65 kişi gözaltına alındı.

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Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi
Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi
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Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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