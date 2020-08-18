Son dakika... Farah Zeynep Abdullah, doğum gününü hasta çocuklar için bağışladı Son dakika haberleri: Bir Dilek Tut Derneği'nin (Make-A-Wish Türkiye) geçen ay başlattığı Wish Talks'un bugünkü canlı yayın konuğu oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu.

Bir Dilek Tut Derneği'nin (Make-A-Wish Türkiye) geçen ay başlattığı Wish Talks'un bugünkü canlı yayın konuğu oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu.

Zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklara bağış toplamak için Instagram üzerinden yapılan etkinliğin moderatörlüğünü Süper FM Müzik Direktörü Duygu Atakan üstlendi.

Farah Zeynep Abdullah, canlı yayında doğum gününü, "Wilms tümörü" hastası 12 yaşındaki Gülten ve onun gibi hastalıklarla mücadele eden çocuklara bağışladı.

Bu kapsamda, internet üzerinden bir hesap oluşturularak, Abdullah'a doğum günü hediyesi almak yerine hasta çocuklar için bu hesaba bağış yapılması istendi.

Hasta olan çocuklara sorulan "En sevdiğin hobi nedir?", "En sevdiğin oyun nedir?", "En sevdiğin yemek nedir?", "En sevdiğin dizi ve film nedir?" gibi soruların yöneltildiği 17 Ağustos 1989 doğumlu oyuncuya anneannesi Saadet Hanım da eşlik etti.

Abdullah, çocukları çok sevdiğine dikkati çekerek, "Bir çocuğun hayali bütün dünyayı etkileyen bir şey. Çocuklara hayal edebilme mutluluğunu vermemiz gerekiyor. Onlarla ilgilenmemiz iyi nesiller yetiştirmemiz adına çok önemli bir şey." dedi.

Kaynak: AA