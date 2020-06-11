Son dakika! - Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
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Son dakika! - Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Son dakika güncel haberine göre - Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın İsrail polisinin eşlik ettiği 100'den fazla fanatik Yahudi, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

11.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:19

- Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS - İsrail polisinin eşlik ettiği 100'den fazla fanatik Yahudi, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği 100'den fazla fanatik Yahudi, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklar, İsrail polisi korumasındaki 104 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan girerek Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı. Baskın sırasında İsrail polisinin Aksa'nın avlusunda oynayan Filistinli çocukları engellediği, bazı Filistinlilere Mescid-i Aksa'nın kapılarında maske takmadığı gerekçesiyle para cezası uyguladığı belirtildi.

Öte yandan, fanatik Yahudiler, sık sık Mescid-i Aksa'ya bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Son dakika! - Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kaynak: İHA

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