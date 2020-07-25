Son Dakika: Falezlerden düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Son Dakika: Falezlerden düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı

Son dakika haberleri... Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

25.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 25.07.2020 00:12

Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlan Parkı falezler kısmında oturan ismi öğrenilemeyen bir kişi dengesini kaybederek kayalık alana düştü.

Yardım seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halatlar yardımıyla kayalık alana inen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonunda kişiyi sedyeye bağlayarak yukarıya çıkardı.

Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Son Dakika: Falezlerden düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

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