Son dakika! Fadıloğlu, şehit ailesiyle iftar yaptı

Son dakika haberine göre Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iftarını Şehit Mehmet Şirin'in ailesiyle yaptı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iftarını Şehit Mehmet Şirin'in ailesiyle yaptı. Başkan Fadıloğlu, iftar öncesi ikiz bebek sahibi olan Tan ailesini de ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk ziyaretini Çıksorut Mahallesi'nde ikamet eden Dilara ile Resul Tan çiftinin evine yaptı. İkiz bebek sahibi çiftin mutluluğuna ortak olan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise 29 Ekim Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Şirin'in baba evine yaptı. Baba Latif Şirin ve aile üyeleriyle birlikte iftar açan Fadıloğlu, ziyaret ettiği evlerdeki çocukları verdiği hediyelerle mutlu etti.

"Rabbim, hayırlı evlatlar olarak yetiştirmeyi nasip etsin"

Bebek ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün, Resul kardeşimizin evindeyiz. İkiz bebeklerinin kendilerine, vatana, millete hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bilindiği üzere Merhaba Bebek Projemiz etkinlikleri çerçevesinde Nüfus Müdürlüğü'nde nüfus kayıtları yapılırken çocuklarımıza Şehitkamil Belediyesi olarak çam sakızı çoban armağanı olarak hediyemiz oluyor. Bu vesileyle ikiz bebek olduğunu öğrenince ailemizi evinde ziyaret edelim dedik, bebeklerimizi görelim diye geldik. Rabbim, ailemize çocuklarını vatana ve millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirmeyi nasip etsin" dedi.

"Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum"

İkiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Resul Tan, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Allah, bize ikiz bebek nasip etti. Allah, bebeği olmayanlara da versin. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyürler inşallah. Başkanımız, bugün bizleri ziyaret ederek, sevincimize ortak oldu ve bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımıza, bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit Mehmet Şirin'in baba evinde iftar yapıldı

29 Ekim Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Şirin'in baba evinde aile üyeleriyle birlikte iftar açan Fadıloğlu, ziyaret ettiği evlerdeki çocukları verdiği hediyelerle mutlu etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı