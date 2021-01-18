Son dakika... Facebook Türkiye'de temsilci atama sürecini başlatıyor
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Son dakika... Facebook Türkiye'de temsilci atama sürecini başlatıyor

18.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:15
Son dakika... Facebook Türkiye'de temsilci atama sürecini başlatıyor

Son dakika ekonomi haberine göre Facebook sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdiğini açıkladı.

Facebook sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdiğini açıkladı. 

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik" denildi ve şöyle devam edildi:

"Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz."Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları'nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. "Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. "Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler'in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz."Türkiye'de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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