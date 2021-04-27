Son Dakika | Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

Son Dakika | Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 15 Mart günü Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm fabrikasında kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sebebiyle çatıya sıçrayan alevlerle çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada yaralanan 8 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri olan Mesut Tunç, 12 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aslen Amasya Taşova ilçesi Karlık Köyü nüfusuna kayıtlı olan evli ve 3 çocuk babası Tunç'un cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Körfez Mezarlığında toprağa verilecek. - KOCAELİ

Son Dakika | Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı
Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İstifa eden işçi haklı dahi olsa ihbar tazminatı alamaz
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İstifa eden işçi haklı dahi olsa ihbar tazminatı alamaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Faruk Fatih Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 07:37:54. #1.15#

title