Son dakika! FABRİKA SAHASINDA TRENİN ÇARPTIĞI İŞÇİ ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında yük taşımada kullanılan trenin çarpması sonucu Doğukan Akyiğit (22), hayatını kaybetti. Akyiğit'in kısa bir süre önce fabrikada çalışmaya başladığı belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli'deki demir çelik fabrikasında meydana geldi. Kısa bir süre önce işe çalışmaya başlayan Doğukan Akyiğit, fabrika sahasında yük taşımada kullanılan trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı. Daha sonra Akyiğit'in cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.