Son Dakika | Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda transfer
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Son Dakika | Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda transfer

20.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:04
Son Dakika | Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda transfer

Son dakika haberler: Ampute Futbol 1. Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyesi, Kenyalı Biran Oroka Ochıeng'ı kadrosuna kattı.

Ampute Futbol 1. Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyesi, Kenyalı Biran Oroka Ochıeng'ı kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenyalı Biran Oroka Ochıeng ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Ochıeng'ın takımla çalışmalara başladığını aktaran Yıldırım, yeni sezonda kendisinden çok şey beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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