Son dakika! Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı

Son dakika! Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kültürel faaliyetleriyle öne çıkan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi eğitimleri için başvurular başladı.

Kültürel faaliyetleriyle öne çıkan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi eğitimleri için başvurular başladı.

Her yıl binlerce kursiyeri sanatın farklı dalları ile buluşturan sanat eğitimleri bu yıl da devam edecek. Eyüpsultan'la özdeşleşmiş musiki geleneğini ve sanat dallarındaki branşların gelişimine katkı sağlayan, yeni sanatçıların yetiştirilmesine de zemin hazırlayan eğitimler 14 farklı branşta verilecek. "Usta-çırak" ilişkisiyle verilen eğitimlerde kursiyerler geleneksel sanatlar ve musiki branşlarını öğrenmek ve kursiyerlerin "ustalaşması" ile birlikte geleceğe taşımak adına da önemli bir rol oynayacak. Sanatın farklı dallarına ilgi duyan sanatseverlerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirme imkanı sunmak amacı ile Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde verilecek eğitimlere Eyüpsultanlıların dışında farklı ilçelerden de katılım sağlanabilecek.

Kültür ve sanatın tüm renkleri Eyüpsultan'da

Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi'nde Çini Atölyesi, Hat, Minyatür, Tezhip, Ebru, Ney, Bendir, Ud, İstanbul Kemençesi, Kaligrafi eğitimleri verilirken Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde ise Seramik, Çömlek, Tanbur ve Osmanlıca Metin Okumaları eğitimleri verilecek. Vatandaşlar Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvurularını kursiyer.eyupsultan.bel.tr adresinden online olarak yapabilecekler. - İSTANBUL

Son dakika! Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
Son dakika! Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
Son dakika! Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
Son dakika! Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
Son dakika! Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber... İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu
İstanbul güne yağmurla başladı! Trafik birçok yerde durma noktasına geldi
İstanbul güne yağmurla başladı! Trafik birçok yerde durma noktasına geldi
Mesai bitti, yollar doldu! İstanbul'da bazı bölgelerde trafik haritası koyu kırmızı
Mesai bitti, yollar doldu! İstanbul'da bazı bölgelerde trafik haritası koyu kırmızı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Faik Öztrak İbrahim Altay Fahrettin Koca
Magazin Yalın Ece Üner Düm Tek Tek Kylie Jenner
Spor Marcao Şenol Güneş Ünal Karaman Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 15:26:17. #1.14#

title