Son dakika! Eyüpsultan'da yeni nikah tarihi için müracaatlar başladı
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Son dakika! Eyüpsultan'da yeni nikah tarihi için müracaatlar başladı

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle birçok program ve organizasyon ertelenmiş ya da iptal edilmişti.

Son dakika! Eyüpsultan'da yeni nikah tarihi için müracaatlar başladı
01.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:27

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle birçok program ve organizasyon ertelenmiş ya da iptal edilmişti.

Eyüpsultan Belediyesi, salgın nedeniyle nikah başvurularını tedbir amaçlı durdurmuştu. Ancak yeni normalleşme sürecinde salgının gidişatına göre yeni nikah başvurusu alınmaya başlandı. Alınan tedbirler kapsamında 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Nikah Memurluğu, evlilik beyannamesi almaya başladı. Tedbirler gereği nikah kıyacak çift, yanlarında sadece 2 şahit bulunduracak.

Törensiz nikah başvurusu kabul ediliyor

Evlenmek isteyen çiftler, korona virüs tedbirleri kapsamında nikah günü için Eyüpsultan Belediyesi Nikah Dairesi'ne bireysel başvuru yapabilecek. Ayrıca teyit edilen nikah saatleri telefonla aranarak değiştirilebilecek. Nikah törenine katılmak isteyen misafirler için 1 Haziran'dan sonra yayınlanacak genelge doğrultusunda hareket edilecek. Ayrıca nikah tarihi için çiftler yeni tarih talep edebilecekler. Evlilik tarihi için müracaatta bulunacak çiftler, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi ve Nikah Salonu'na gelerek nikah günü alabilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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