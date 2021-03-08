Son dakika... Eyüpsultan'da üç katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Eyüpsultan'da üç katlı metruk bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Eyüpsultan'da üç katlı metruk bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Çiçekli Sokak'ta bulunan üç katlı metruk bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çatıyı sararken alevler yan binanın çatısına da sıçradı. Yan binadakiler, yangın nedeniyle tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü ve çatılarda bir süre soğutma çalışması yaptı.

İki binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar