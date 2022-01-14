Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün şoförünü darbeden şüpheli yakalandı - Haberler
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Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün şoförünü darbeden şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün sürücüsünü araçtan indirerek darbeden silahlı şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün sürücüsünü araçtan indirerek darbeden silahlı şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün hatalı park nedeniyle tartıştığı İETT şoförünü araçtan indirerek, sözlü hakarette bulunan, silah çeken ve darbeden Ali İshak E, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri'deki bir evde yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

Yeşilpınar Mahallesi'nde seyreden 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartışmıştı.

Yolu tıkadığı için İETT otobüsünün yoldan geçememesi ve korna çalması üzerine şüpheli, silah çekip otobüs şoförüne küfür etmişti.

Ardından araçtan indirdiği şoförü darbeden şüpheli, havaya iki el ateş ederek aracına binip kaçmıştı.

Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün şoförünü darbeden şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün şoförünü darbeden şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün şoförünü darbeden şüpheli yakalandı

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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