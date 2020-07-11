Son Dakika: Eyüpsultan'da korkutan yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü
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Son Dakika: Eyüpsultan'da korkutan yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü

Gelen son dakika haberlerine göre - Eyüpsultan'da korkutan yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir evde yangın çıktı.

11.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:21

- Eyüpsultan'da korkutan yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir evde yangın çıktı. Evin alev alev yandığını gören vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Eyüpsultan Göktürk Caddesi üzerinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alev alev yanan evi gören vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evden yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görüldü.

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Son Dakika: Eyüpsultan'da korkutan yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü

Kaynak: İHA

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