Son Dakika | Eyüpsultan'da korkutan yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü Son dakika haberlerine göre Eyüpsultan'da bir evde yangın çıktı.

Eyüpsultan'da bir evde yangın çıktı. Evin alev alev yandığını gören vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Eyüpsultan Göktürk Caddesi üzerinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alev alev yanan evi gören vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evden yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA