Eyüpsultan'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Eyüpsultan'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da 2 katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da 2 katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Esenevler Sokak'ta 2 katlı müstakil evin ikinci katında çamaşır makinesinin elektrik tesisatında yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek evin çatı katına da sirayet etti.

Yangını fark eden ev sakinleri, binayı boşalttı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.

Eyüpsultan'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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