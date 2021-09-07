Son Dakika | Eyüpsultan'da dönüşüm hız kazandı
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Son Dakika | Eyüpsultan'da dönüşüm hız kazandı

Son Dakika | Eyüpsultan'da dönüşüm hız kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İslambey'de gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle İslambey'de açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde uzlaşma çalışmaları devam ediyor.

İslambey'de gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle İslambey'de açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde uzlaşma çalışmaları devam ediyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de kentsel dönüşüm ofisini ziyaret ederek, uzlaşma için gelen vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

"İslambey'de örnek bir dönüşüm olacak"

Hak sahibi tespiti, jeolojik zemin etüt raporu ve kentsel tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlarla görüşmelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Deniz Köken, "Uzun zamandan beri bekleyen bir konuydu. Sağ olsun Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olaya el koydu, şu anda Kentsel Dönüşüm ofisimizde vatandaşlarla görüşmeler devam ediyor. Vatandaşlarımız da bu dönüşüm işine ilgi gösteriyorlar; görüşmelere aile boyu geliyorlar. Çok hisseli parsel var, o yüzden teknik olarak biraz sorunlu ama içinden çıkılamayacak bir durum yok. Burada örnek bir dönüşüm olacak İnşallah" dedi.

Yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip kentsel dönüşüm projesi dahilinde Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde, 573 malikle uzlaşma görüşmeleri yapılıyor. İslambey Caddesi No: 103/A'da bulunan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlarla adreslerine gönderilen tebligat ve telefonlarına atılan mesajlarla iletişime geçilerek, randevu sistemiyle görüşmeler gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL

Son Dakika | Eyüpsultan'da dönüşüm hız kazandı
Son Dakika | Eyüpsultan'da dönüşüm hız kazandı
Son Dakika | Eyüpsultan'da dönüşüm hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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