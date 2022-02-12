Son Dakika | Eyüpsultan'da 9 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Eyüpsultan'da 9 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Son Dakika | Eyüpsultan'da 9 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Eyüpsultan'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alibeyköy baraj yolunda ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Arkadan gelen hafif ticari aracın bu araca çarpması sonucu aynı yönde ilerleyen 7 araç da birbirlerine vurdu.

Toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Eyüpsultan, Tragger, Baraj, Kaza, Güncel, Haberler

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