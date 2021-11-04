Son Dakika | Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı yarın başlıyor - Haberler
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Son Dakika | Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı yarın başlıyor

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Son Dakika | Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı yarın başlıyor

Edinilen son dakika haberine göre Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde çocuklara özel kitap fuarı düzenlenecek.

Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde çocuklara özel kitap fuarı düzenlenecek.

Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü temasıyla gerçekleştirilecek "Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı"nın açılışı yarın saat 11.00'de yapılacak.

Çocuk kitaplarıyla tanınan usta yazar Mustafa Ruhi Şirin'in onur konuğu olacağı organizasyona, 69 yayınevi ve 56 yazar katılacak.

Okur-yazar buluşması, imza günü ve konferans gibi pek çok etkinliğin de düzenleneceği fuar 14 Kasım'a kadar sürecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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